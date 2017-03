HABER: FARUK ÇİDEM Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, sonucun bu kadar olabileceğine inanmadıklarını ve gereksiz bir ikinci devre oynadıklarını belirterek, "Oyun olarak inanıyorduk çünkü son haftalarda oynamış olduğumuz oyun çok kötü değildi ama maalesef sonuca yansıtamıyorduk. Bugün gereksiz bir ikinci devre oynadık. Çünkü ilk devre girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık tamamen gereksiz bir ikinci devre olacaktı. Ama maalesef girmiş olduğumuz pozisyonların yüzde 50'sini bile değerlendiremiyoruz, bu da çok üzücü. Sevindirici tarafı, bu kadar çok pozisyona girmemiz. Ama tabi üzücü tarafı da bu kadar çok pozisyonu cömertçe harcamamız. Geçtiğimiz hafta 3 tane duran toptan gol yemiştik, bugün bir tane daha yedik. Her ne kadar anlatırsanız, her ne kadar çalışırsanız, her ne kadar gösterirseniz de maalesef düzeltemedik. Bundan sonraki süreçte biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor, bu konuda daha başarılı olmamız için" şeklinde konuştu. "İnşallah sürprizlerin içinde olmayız" Ligin bitimine 9 hafta kaldığını ve bugün herşeyin tekrar kendi lehlerine döndüğünü ifade eden Çapa, "Rakiplerin almış olduğu sonuçlar da bizim için çok olumlu. 9 hafta sonra eminim hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. bunu gerçekleştirmek için en azından herşeyi yapacağız. Sürprizler olacak, inşallah o sürprizlerin içerisinde biz olmayız. Bunu olumsuz anlamda söylüyorum. Son oynamış olduğumuz 3-4 haftayı devam ettirebilirsek, üzerine de biraz koyabilirsek çok büyük bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum" dedi.