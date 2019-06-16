Gergin Maçta Akkent-Toar Farkı!..

Haber: Esra Öztürk

Kadrosundan birçok eski profesyonel futbolcuyu barındıran geçen yılın şampiyonu Akkent Toar Yapı ile Gerede Altundağ Takımları arasında oynanan maç sert ve gergin bir atmosferde oynandı. İki takımın da çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı ilk yarıda tek golü bulan Akkent Toar Yapı soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Sert ikili mücadelelere sahne olan 2.yarıda bir pozisyonda hakem 2 takımdan da birer oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Kıran kıran devam eden maçta Akkent Toar oyunun ortalarında durumu 2-0’a getirdi. Bu gole Gerede Altundağ İnşaat 1 dakika sonra yanıt verince maça ortak oldu: 2-1. Gerede ekibinin eşitlik çabalarını bitiren ise son dakikalarda gelen Akkent Toar golü oldu: 3-1. Maçı turnuvanın favorilerinden gösterilen Akkent Toar 3-1 kazanırken, Gerede Altundağ Takımı yedek oyuncuları hakem kararlarına kenardan oldukça itiraz etti. Turnuvada 2.hafta Pazartesi günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. Program şöyle:

A Grubu 2.Hafta

17 Haziran Pazartesi

19.30: Yurt İletişim-Saray Pas.2 Anh.Emin

19.30: Sem-Mak-Köroğlu Beton

20.45: Jotun Hisarspor-Çağsu Hastanesi