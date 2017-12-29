Haber: Esra Öztürk

Boluspor’lu Melih Okutan maç sonunda yaptığı açıklamasında “Maça iyi başladık. 90 dakika boyunca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Karşımızdaki rakip Süper Lig ekibi ama sahada kimin Süper Lig takımı olduğu belli değildi. Bizde gayet iyiydik. Benim kaybettiğim bir topta 1-0 geriye düştük. Bu biraz beni demoralize etti. Ardından gol pozisyonlarına da girdik ama değerlendiremedim. Son dakikalarda gol atarak muhteşem bir geri dönüşe imza attık. 1-0 gerideyken, son 6 dakikada geri dönmek kolay değil. 2017 yılını güzel kapattık. 2018 yılına umarım galibiyetlerle devam ederiz" ifadelerine yer verdi.