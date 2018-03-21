Haber: Semih Baykal

Bolu Amatör U – 17 Liginin 8.haftasında Gençlergücü ile Bolu Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyiGençlergücü takımı 4-2 kazandı. Gençlergücü’ne galibiyeti getiren golleri Enis Tuna(3) ve Alper Meriç kaydetti. Bolu Belediyespor’un 2 golü ise Rafet Tunç’tan geldi. Galibiyetin ardından puanını 10’a çıkaran Gençlergücü averajla 4.sıraya yerleşirken, Bolu Belediyespor ise 10 puanla 5. sırada kaldı. Bolu Belediyespor ligin 9. haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile karşılaşırken, Gençlergücü ise haftayı bay geçecek.

Hakemler: Fikri Alagözoğlu, İlker Yavuz, Hüsem Uslu

Gençlergücü: ** Samet Kilitçi, ** Yasin Alpaslan Aydın, ** Yiğit Bayındır, ** Umut Azman, **Ahmet Yılmaz Eren, ** Alper Meriç, ** Melih Gülay, ** Emrah Turhan, ** Enis Tuna, ** Ethem Gümüş, ** Yiğit Emre Sımaz

Bolu Belediyespor: ** Halit Tuncer, ** Samet Köksoy, ** Naim Kurt, ** Atilla Eren Kırımlı, ** Hakan Uslubaş, ** Oğuzhan Toğçuoğlu, ** Görkem Özdemir, ** Oğuz Bayındır, ** TolgahanAydınalp, ** Rafet Tunç, ** C. Alper Özlüoğlu

Goller: 22 – 52 – 73 Dk Enis Tuna, Alper Meriç (Gençlergücü), 14 – 32.Dk Rafet Tunç (Bolu Belediyespor)