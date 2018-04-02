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    • Geri dönüşün adı Gençlergücü

    Bolu Amatör U – 17 liginde mücadele edenGençlergücü, Geredespor ile karşılaştı. Mücadeleyi Gençlergücü takımı 3-2 kazandı.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 14:52
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    Geri dönüşün adı Gençlergücü
     

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Amatör U – 17 Liginin 11.haftasında Gençlergücü ile Geredespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyiilk yarıyı 2-1 geride kapatan Gençlergücü takımı mücadeleyi 3-2 kazandı.Gençlergücü’ne galibiyeti getiren golleri Alper Meriç (2) ve Murat Kılıç kaydetti. Geredespor’un gollerini ise Osman Ersan Zambak ve Barış Eliçora’dan geldi. Gençlergücü takımı puanını 16’ya çıkararak 3.sıraya yerleşti ve playoff iddiasını sürdürdü. Geredespor ise 15 puanla 5.sırada kalarak playoff şansını zorladı. Ligin 12.haftasında Gençlergücü takımı Kıbrıscıkspor ile karşılaşırken, Geredespor ise Elvan İnşaat Kızıkspor ile mücadele edecek.

    Stat: Karaçayır Sentetik 2

    Gençlergücü: ** Samet Kilitçi, ** Y. Alparslan,  Aydın, ** Yiğit Emre Sınmaz, ** Yiğit Bayındır, ** Mehmet Melih Mutlu, ** Murat Kılıç, ** Burak Öztürk, ** Alper Meriç, ** Enis Tuna, ** Enes Gündoğdu, ** Emrah Turhan

    Geredespor: ** Gazi Ertuğrul Kırmızı, ** İbrahim Kiriş, ** Fikri Emre Doğangün, ** Osman Ersan Zambak, **  Ömer Faruk Nalbant, ** Yunus Emre Doğan, ** Samed Yılmaz, ** Bahadır Yotaz, ** Muhammet Enes Yüksel, ** Barış Eliçora, ** Furkan Ali Demir

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U,, 17

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