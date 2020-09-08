Geri sayım başladı!

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Lig’de 200-2021 sezonu cuma günü İzmir’de Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak… Beypiliç Boluspor ise ligin ilk haftasında, Ankara Keçiörengücü takımını cumartesi günü saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadı’nda ağırlayacak. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetimindeki kırmızı-beyazlılar TFF’nin açıkladığı ilk 4 haftalık programa göre 2 cumartesi, 2 pazartesi maçı oynayacak.

CUMARTESİ MESAİLERİ

İlk hafta maçında 12 Eylül Cumartesi günü Bolu’da Keçiörengücü ile Bolu Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da karşılaşacak olan Beypiliç Boluspor, 4.haftada ise 3 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da ise Giresunspor’a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, 2.haftada 21 Eylül Pazartesi günü 19.00’da Adana Demirspor’ konuk olacak. Beypiliç Boluspor 3.haftada ise 28 Eylül Pazartesi günü 19.00’da Altınorduspor’u konuk edecek. TFF ilk yarıda kalan 13 maçın programını ise daha sonra açıklayacak.