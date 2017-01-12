Haber: Aysun Beykoz

17’nci haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Balıkesirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor takımları 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te kozlarını paylaşacak. Aynı gün saat 16.00’da Elazığspor-Şanlıurfaspor ve saat 18.30’da da Manisaspor-Boluspor maçları oynanacak. 15 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Bandırmaspor ile Samsunspor ve Göztepe ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Saat 16.00’da Eskişehirspor-Altınordu, saat 18.30’da da Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu karşılaşmaları oynanacak. 17’nci haftanın kapanış maçında ise 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30’da Giresunspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.