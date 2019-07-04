Gevrek Bolu’da Konuştu



Haber: Birol Ertunç

Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Kalecimiz Fabian ile anlaşmaya vardık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz var. Bahsettiğimiz transferlerden birisi de bu. Daha önce de açıkladık, Ayala’yla bir görüşmemiz oldu ve görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında birkaç isim daha var. Ahmet Oğuz da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha. Bizim için belli noktalar çok önemli. Bu transferleri yapmamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli oyuncular da var. Hem hocamızla hem transfer komitemizle yaptığımız istişareler sonucu belirlediğimiz isimler var. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor.”

Bolu Kampını Değerlendirdi

Sezonu erken açtıklarını ifade eden Gevrek, “Bugün Bolu’da toplandık. Mevcut bir kadromuz var ve şu ana kadar 2 transfer yaptık. 4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor. Ekonomi anlamında da kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında bizim de kulüp olarak koyduğumuz belli kurallar var. Ekonomik anlamda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Lisanslama adına yapılan bazı kuralları biz zaten uyguluyorduk. Bunları gözeterek transferler yapacağız. Nokta transferler yapmalıyız. Görüştüğümüz isimler var. Belki zamanımız kısıtlı ama yapacağımız transferlerin Malatya’ya katkı sağlayacağı, ekonomi anlamında da dikkat edeceğimiz transfer olmasına bakacağız” ifadelerini kullandı.