GGM Böyle Çok Güzel

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Olarak Tesisleri’ne sporcu velilerinden Erdinç Kankoç isimli vatandaş tarafından Atatürk ve Türk bayrağı çizimi ve boyaması yapıldı. Tesise gelenlerin büyük beğenisini kazanan görsel sonrası kulübe tebrik telefonları yağdı. Kulüp altyapı sorumluları konuyla ilgili açıklamalarında, “Tesisimize çok yakışan Atamızın ve Türk bayrağımızın çizimi ve boyamasını yapan, Futbol okulu velimiz Erdinç Kankoç’a kulübümüz adına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.