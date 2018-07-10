Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda grup maçlarında sona gelindi. A grubunda maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Grupta son haftaya girilirken hiçbir iddiası bulunmayan iki takım Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇıtırlandGüzelsur İnşaat karşı karşıya geldi. Son hafta öncesinde 6 puanı bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü prestij maçı olmasına rağmen mücadeleye etkili başladı ve ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda rakip kaleyi gol yağmuruna tutan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı sahadan 13-1 galip ayrılarak puanını 9 yaptı ve 5.sırada kalarak turnuvaya veda etti. Rakip ÇıtırlandGüzelsur İnşaat ise turnuvayı 3 puanla son sırada tamamladı.