Haber: Aysun Beykoz
Grupta hiçbir iddiası bulunmayan iki takımın mücadelesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sem-Mak karşı karşıya geldi. Sahadan 9-7 galip ayrılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü puanını 6 yaptı.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan aralıksız devam ediyor. A grubunda 6’ıncı hafta Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Grupta son haftaya girilirken hiçbir iddiası bulunmayan iki takım Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sem-Mak karşı karşıya geldi. 6.hafta öncesi 3 puanı bulunan iki takımdan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ilk yarıya etkili başlayan taraf oldu. Devreyi 5-3 önde kapatan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 9-7 galip ayrılarak puanını 6’ya çıkardı ve 5.sırada kaldı. Sem-Mak ise 3 puanla 6.sırada kaldı.
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