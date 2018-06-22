HABER:Gönül Olutürk

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda A grubu ikinci karşılaşmaları sona erdi. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan son maçta ilk haftayı puansız kapatan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Saha Komiserleri Derneği karşı karşıya geldi. İlk haftaya oranla kadrolarda değişikliklere giden iki takımdan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı mücadeleye etkili başlayan taraf oldu. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakalayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı devreyi 3-1 önde kapatan taraf oldu. Skor avantajını ele geçirdikten sonra oyunda da üstünlüğünü kuran Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı maç sonunda sahadan 8-3 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından 3 puanla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı dördüncü sıraya yerleşirken, Saha Komiserleri Derneği ise puansız 7.sırada kaldı.