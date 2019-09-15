Giray Bulak “Şanssızdık”

Haber: Aysun Beykoz

Ligin 4.haftasında Boluspor sahasında Altay’a 2-0 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Giray Bulak, şanssız olduklarını ifade ederek, “Amacımız ilk yarı rakibe önde baskı yapıp tempoyu yükseltmek ve sonuca gidebilmekti. Anlaşılmaz bir şok golle oyuna başlamamız direncimizi kırdı. Mustafa Durak ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilsek belki içeriye 1-1 gireceğiz. İkinci yarı daha farklı bir oyun olacak. Ama bugün çok şansızdık. Bütün dönen toplar rakibin önüne düştü. Dolayısıyla biraz futbol şansı Altay’dan yanaydı. İkinci golde topun elle oynanması, 2 tane oyuncumuzun yerde olmasında hakemin oyunu durdurması lazımdı. Veya Altay’lı oyuncuları dışarı atması lazım. Yapmadılar. İkinci golü yedik. İkinci golden sonra oyun değiştirebilmek daha da zorlaşıyor. Ama pozisyon buluyoruz, üretiyoru. 2-3 tane iyi pozisyonumuz var. Yapabilseydik belki 2-1, belki ilk yarı 1-1 farklı bir hikaye olacak. Futbolda o pozisyonları değerlendirebilmek için biraz ustalık da önemli” dedi.

“İnşallah önümüzdeki maç telafi ederiz”

Yeni bir ekip kurduklarını söyleyen Bulak, “Geçen sezondan çok az oyuncu var kadromuzda. Yeni bir ekip kurduk. İşler biraz sancılı gidiyor. Ama daha dirençli ve daha topu ayakta tutabilecek bir oyun oynamamız lazım. Tempo, boş alan yaratma, oyuna katılma, geriye gelme iyi ama yediğimiz goller talihsiz gol. Altay’ı tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Düzeltecek olduğumuz bazı organizasyonlar var. Boluspor bu değil. 1 maç kazandığımızda daha farklı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bunu da inşallah önümüzdeki maçta telafi ederiz” şeklinde konuştu.