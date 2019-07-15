Giray Hocadan Transfer Açıklaması

Haber: Birol Ertunç

Giray Bulak, Antalyaspor'dan Ozan Evrim Özenç ve Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı transfer ettiklerini açıkladı. Bulak, Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u da transfer etmek için girişimlere başladıklarını ifade etti. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Giray Bulak şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE MAÇI YORUMU

Klasik bir söylem ama hazırlık maçları her zaman takımlarımıza fayda sağlar ve her futbolcuyu görmemiz için biz teknik direktörlere imkan oluşturur. Fenerbahçe'yle oynadığımız hazırlık maçı bu bağlamda bize katkı sağladı. Fenerbahçe maçında genç oyuncularımızın mücadelesinden memnun kaldım. İkinci hazırlık karşılaşmamızı oynadık ve transfer yapacağımız pozisyonları belirledik.

YUSUF MERT İÇİN TRANSFER GİRİŞİMİ

Santrfor takviyemiz olacak. Yerli-yabancı temas halinde olduğumuz isimler var. Antalyaspor'dan kaleci Ozan Evrim Özenç ve Yeni Malatyaspor'dan orta saha Mustafa Eskihellaç'ı transfer ettik. Fenerbahçe'den Yusuf Mert Tunç'u da transfer etmek istiyoruz. Yusuf Mert'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 14:09