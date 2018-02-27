Haber: Esra Öztürk

Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan GrandmedicalManisaspor’un Teknik Direktörü Taner Taşkın “Öncelikle kendi oyuncu grubumu canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten bugün kazanmayı arzulayan bir Manisaspor vardı. Girdiğimiz birçok pozisyon vardı. Bunları değerlendiremedik. Eskişehirspor’u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma her zaman, şunu söylüyorum; genç yeteneklerimiz var, süre almamış oyuncularımız var. 7-8 tane genç oyuncuyla mücadelemize devam ediyoruz. 3-4 tane de tecrübeli oyuncumuz var. Kendilerine hep şunu söylüyorum inandırmak için; Sizler kalitesiz oyuncular değilsiniz. Diğer takımlardaki oyunculardan kaliteniz düşük değil, sadece eksiğiniz tecrübeniz diyordum. Maalesef bunu 4-5 maçtan beridir yaşıyoruz. Yine bir tecrübesizliğimizden bir mağlubiyet aldık. İyi oynuyoruz, üzerine kata kata gidiyoruz. Gerçekten futbol oynayarak oyun mantalitemizi geliştirerek devam etmemize rağmen basiretsiz mağlubiyetler alıyoruz. 10 haftamız kaldı. 10 hafta içinde Manisaspor camiasını, formasını en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız. Şu anda düşme hattının içindeyiz. Ciddi anlamda düşmeyle ilgili sıkıntılarımız var. Bunları bir kenara bırakacağız. Kendimizi motive edebilmek için de her maçımıza puan veya puanlar için çıkacağız. Oyun disiplinimizden, oyun karakterimizden ödün vermeyeceğiz. Alt yapıdan çıkacak genç oyuncuları kazanmak için yine mücadelemizi vereceğiz. Maalesef bu sene Manisaspor talihsiz, şanssız bir yıl yaşıyor. Bu da bize denk geldi. İnşallah bu görevin üstesinden mental anlamda layıkıyla çıkmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.