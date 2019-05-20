Giresun Altınordu’yu Play-Off’tan Etti

Haber: Gönül Olutürk
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Gökhan Barcın xx, Ali Can Alp xx
Giresunspor: Kayacan xx, Landel xx, Muhammet Reis xxx, Kağan xx, Tevfik xx, Volkan xxx (Alperen dk. 89 ?), Çağlar xxx, Savaş x (Tanase dk. 46 xxx), Mehmet Taş xxx, Hüsamettin xxx, Yasin x (Skrbic dk. 38 xxx)
Altınordu: Erce x, Yusuf x, Hasan xx, Mehmet Murat Uçar x (Hüseyin dk. 83 ?), Alican xx, Sefa xx, Kerim xx, Mehmet Enes Sığırcı x (Enes dk. 74 x), Okan x, Berkay x, Anıl x
Goller: Landel (dk. 67), Volkan (dk. 78), Mijlan Skrbic (dk. 89) (Giresunspor), Okan (dk. 13) (Altınordu)
Sarı kartlar: Çağlar, Tevfik, Volkan, Tanase (Giresunspor), Sefa, Mehmet Murat Uçar Enes (Altınordu)