Giresun'da Çotanak Stadı için geri sayım başladı

Haber: C.Kutay Aykan

İçerisinde stadın yanı sıra, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların da yer aldığı spor kompleksinin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Stadyumun sahasına ise hibrit çim uygulandı.

Zeminle birlikte 6 kattan oluşan stadyum, toplam 143 bin 388 metrekare alana sahip. Bin 72 araçlık otopark bulunan statta, 144 seyirci kapasiteli spor salonu da yer alıyor.

Spor kompleksinde, stadyumun yanı sıra 25x50 metre ölçülerinde bin 200 seyirci kapasiteli tam olimpik kapalı havuz bulunuyor. Tesis, 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip.

Kompleks içerisinde doğal çim yüzeyli antrenman sahası ve 4 kulvardan oluşan atletizm pisti bulunuyor. Çotanak Spor Kompleksi'nin başta futbol olmak üzere yüzme, bisiklet, okçuluk, güreş, halter, judo, atıcılık, basketbol, sutopu gibi bireysel ve takım sporlarıyla cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Stadyum içerisinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de yapılması planlanıyor.