Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında evinde ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’i ağırlayan Giresunspor, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Metin Diyadin ile ikinci dönemine giren Giresun takımı 7 maçlık hasrete son verdi. Giresunspor'un 7 maçlık galibiyet özlemi Gazişehir Gaziantep karşısında son buldu. Metin Diyadin'i yeniden göre getiren Karadeniz ekibi, rakibini 3-1'le geçti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isimler Korkishko (7), Almeida (18), Fatih Atik (69) ve Mehmet Erdem Uğurlu (83 kendi kalesine) oldu. Konuk ekibin tek sayısı Özgür Can Özcan'dan (43) geldi. Ev sahibi ekipte Korkishko 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu galibiyetle birlikte üst üste 5 maçlık yenilgi serisi sona eren Akın Çorap Giresunspor, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Karadeniz ekibi puanını da 34 yaptı ve alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Zirve mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep ise üst üste 2. maçından da yenik ayrıldı ve 38 puanda kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Mehmet Emin Tuğral

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin (Dk. 64 Anıl Atağ), Caner Arıcı (Dk. 79 Murat Gürbüzerol), AbdulkerimBardakcı, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dodo, Dimitriadis, Korkishko, Fatih Atik, AhmadAbed, Almeida (Dk. 90 Batuhan Altıntaş)

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz (Dk. 62 İsmail Konuk), Ahmet Kesim, Ba Adama (Dk. 78 Muhammet Himmet Ertürk), Jefferson (Dk. 34 Serdar Deliktaş), Gökhan Aslan, Segbefia, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Özgür Can Özcan

Gol: Dk. 7 Korkishko, Dk. 18 Almeida, Dk. 69 Fatih Atik, Dk. 83 Mehmet Erdem Uğurlu (Kendi kalesine) (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 43 Özgür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 52 Fatih Atik, Dk. 75 Almeida (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 DelValle, Dk. 46 Özgür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 88 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada AhmadAbed sağ içte rakibinden topu kaptıktan sonra içeriye ortaladı. Kaleciden seken topu Korkishko sol ayağıyla filelerle buluşturdu: 1-0.

17’nci dakikada Caner’in orta alandan savunmanın arkasına sarkıttığı pası çok iyi değerlendiren Henrique, meşin yuvarlağı kaleci Adam’ın üzerinden ağlara yolladı: 2-0.

20’nci dakikada Fatih Atik, Almeida’ya pasında Gazişehirli oyuncuların ofsayt beklentisinde hakem atağı devam ettirdi. Almeida’nın vuruşunda kaleci Adam topu sağ köşeden kornere yolladı.

30’uncu dakikada Dodo’nun sert şutunu kaleci Adam köşeden kornere yolladı. Kullanılan köşe atışında ise Panos’un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

43’üncü dakikada sol kanattan DelValle’nin ortaladığı topu Özgür Can filelerle buluşturdu: 2-1.

69’uncu dakikada Hüsamettin ile başlayan atakta Ahmad soldan içeriye yerden pas çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Fatih Atik vuruşunu yaptı, hem Ahmet Kesim hem de kaleci Adam Stackhowiak hata yapınca top ağlara gitti: 3-1.

83’üncü dakikada GiresunsporAlmeida ile hızlı çıktı. Almeida topu orta alana kadar sürdürdükten sonra pasını sol kanattaki Korkishko’ya verdi. Korkishko pozisyonu terse çevirip sağdaki Murat’a pasını verdi. Murat içeriye doldurdu, Gazişehir Gaziantep FK savunmasında Mehmet Erdem ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 4-1.

88’inci dakikada rakibine sert giren Korkishko kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 4-1 Akın Çorap Giresunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.