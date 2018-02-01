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01 Şubat 2018 Perşembe
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    • Giresun kupada kaybetti

    Akın Çorap Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

    01 Şubat 2018 Perşembe 11:43
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    Giresun kupada kaybetti

    Haber: Esra Öztürk

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve tur atlayan takım yarı finale yükselecek. Sarı Lacivertliler Mehmet Topal ile ilk yarıyı 1-0 önde geçti. 2. yarıda ise izleyenleri daha zevkli mücadele bekliyordu. İlk olarak Giresunspor 73. dakikada Jones ile skoru dengeledi. Maçın uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle girilirken Fenerbahçe Fernandao ile penaltı kazandı. Brezilyalı oyuncu penaltı atışında topun başına geçti ve skoru belirleyen golü kaydetti.Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı ve rövanş için avantajı kaptı.

    AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR CEPHESİ

    Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynadıkları Adanaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Hüsamettin Tut, Sinan Özkan ve Fatih Atik yedekler arasında yer alırken, Korkishko ile sakatlığı bulunan Dimitriadis kadroya dahil edilmedi. Bu oyuncuların yerine Recep Aydın, Murat Gürbüzerol, Jones, Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Batuhan Altıntaş oynadı. Yeni transfer Mustafa Batuhan Altıntaş ilk kez Akın Çorap Giresunspor formasıyla sahaya çıktı.

    FENERBAHÇE CEPHESİ

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor maçının kadrosuna göre Akın Çorap Giresunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitti.  Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde, kalede kaptan Volkan Demirel'in yerine Carlos Kameni forma giydi. İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Nabil Dirar yedekler arasında yer alırken, bu futbolcuların yerine genç oyuncular Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin ve Eljif Elmas oynadı. Elmas, sarı-lacivertlilerde ilk kez ilk 11'de forma giydi. Sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Luis Neto ise kadroda yer almadı.

    MAÇTAN DAKİKLAR

    12. dakikada savunma oyuncusunun geri pası kısa düşünce araya Hasan Ali Kaldırım girdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.

    26. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direk üzerinden Eljif Elmas topu arkaya havalandırdı. Burada Mehmet Topal kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

    34. dakikada Çağlar Birinci soldan köşe vuruşu kullandı. Altıpas çizgisi üzerinde Aykut Demir'in kafa vuruşunda, top üsten dışarıya gitti.

    37. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin topu kontrol etti.

    52. dakikada topla ceza sahasına ilerleyen Jones savunmanın müdahalesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

    53. dakikada penaltıyı kullanan Dodo'nun kötü vuruşunda, top sağ kale direğinin yanından auta gitti.

    73. dakikada Akın Çorap Giresunspor eşitliği yakaladı. Recep Aydın'ın ceza sahası üzerinden vuruşunda, top yere çarparak kaleye yöneldi. Altı pas çizgisinin sol çaprazında topa dokunan Jones, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

    77. dakikada sol çaprazda topla ilerleyen Fernandao'nun vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi.

    90+3. dakikada Fernandao ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fernandao, topu ağlara gönderdi: 1-2.

     

    Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Stat: Giresun Atatürk

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

    Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dodo, Recep Aydın (Dk. 79 Fatih Atik), Murat Gürbüzerol (Dk. 62 Ahmad Abed), Jones, Boubacar Diabang (Dk. 70 Henrique), Mustafa Batuhan Altıntaş

    Fenerbahçe: Carlos Cameni, Isla, Neustaedter, De Souza, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Muhammed Samed Karakoç (Dk. 84 Soldado), Mehmet Topal, Oğuz Kağan Güçtekin, Chahechouhe, Eljif Elmas (Dk. 46 Valbuena), Fernandao

    Goller: Dk. 26 Mehmet Topal, Dk. 90+3 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 73 Jones (Akın Çorap Giresunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 2 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 80 Mehmet Topal, Dk. 88 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Dk. 58 Abdülkerim Bardakcı (Akın Çorap Giresunspor)

    Anahtar Kelimeler: Akın, Çorap, Giresunspor, Ziraat, Türkiye

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