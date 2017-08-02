Haber: Gönül Olutürk

Sezonluk biletlerin Cuma gününden itibaren satışa çıktığını kaydeden Başkan Yardımcısı Yamak; “Geçen sezona göre bilet fiyatları daha uygun. Sezonluk bilet ücretlerini belirlerken parayı değil, taraftarımızı düşündük. Örneğin geçen sene 250 TL’den sattığımız kapalı tribün kombinesini 150 TL’ye indirdik” şeklinde konuştu. Kombine satışlarının geçen seneye göre daha fazla olmasını beklediklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Yamak; “Taraftarlarımızın tüm maçlarımızda yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Bu yolu yalnız yürümemeliyiz” dedi. Takımın Çarşamba gününden itibaren deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasına odaklanacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Yamak, zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.