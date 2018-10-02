HABER:Gökhan Aksoy
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok, Bahtiyar Birinci, Hasan Hüseyin Tetik
GİRESUNSPOR: Anıl, Uğur Aslan, Aykut, Ferhat, Hüsamettin, Zeni Husmani, Kürşad (Dk. 46 Muhammet Reis), Kağan Miray (Dk. 77 Said IdAzza), Ba Adama, MichelLandel, Ergin Keleş (Dk. 68 AbiolaDauda)
ADANASPOR: GoranKaracic, RodrigoLongo, Veli, Renan Diniz, Özkan, Kenan, Hakan, Bumba Vasile, Abdulkadir (Dk. 90+4 Oğuz Han), Gökhan (Dk. 66 Eren), FamoussaKone(Dk. 86 Andaç)
SARI KARTLAR: Kürşad (Giresunspor), Veli, Özkan, Hakan (Adanaspor)
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