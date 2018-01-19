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19 Ocak 2018 Cuma
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    • Giresun’da 49. randevu

    TFF 1. Ligin 18.haftasında Boluspor, Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. İki takım daha önce toplam 48 kere karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Boluspor’un üstünlüğü göze çarpıyor.

    19 Ocak 2018 Cuma 12:51
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    Giresun’da 49. randevu

    Haber: Esra Öztürk

    TFF 1. Ligin 18.haftasında Akın Çorap Giresunspor ile Boluspor takımı 21 Ocak Pazar günü saat 15.30’da Giresun Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 48 kere karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan mücadelenin 23’ünü Boluspor kazanırken, 12 maçı ise Akın Çorap Giresunspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.  Oynanan 48 maçta toplam 106 gol kaydedildi. Bu gollerin 58’ini Boluspor kaydederken, 48 golü ise Akın Çorap Giresunspor kaydetti. TFF 1. Ligin 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlıların gollerini Rydell Poepon ve Guido Koçer kaydederken, Giresun’un gollerini Dmytro Korkishko ve Fatih Atık kaydetti. 

    EN FARKLI GALİBİYET GİRESUN’UN

    Akın Çorap Giresunspor  Boluspor karşısında en farklı galibiyetini 2015 – 2016 sezonunun ilk yarısında aldı. 17 Aralık 2015 Pazartesi günü Giresun Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Akın Çorap Giresunspor takımı 5-1 kazandı. Giresunspor’un galibiyet gollerini Vedat Muriqi (3), Herve Tchami ve Cihan Can kaydetti. Boluspor’un tek golünü ise 43.dakikada penaltıdan Anco Jansen attı. Boluspor ise Akın Çorap Giresunspor karşısında en farklı galibiyetini 2016 – 2017 sezonunun ikinci yarısında aldı. 18 Mart 2017 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor 4-1 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Özgür Yılmaz ( kendi kalesine), Andre Santos (2) ve Emre Gültekin kaydetti. Akın Çorap Giresunspor’un tek golünü ise 45.dakikada Doda attı.  İki takım Giresun’da toplam 21 kere karşı karşıya geldiler. Giresun’da oynanan mücadelelerin 10’unu Akın Çorap Giresunspor kazanırken, 5 mücadeleyi de Boluspor kazandı. 6 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. 

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 18.haftasında, Boluspor

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