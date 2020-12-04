Giresunspor 3 puanı kaçırdı



Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'de koronavirüs sebebiyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde Altay ile Giresunspor karşı karşıya geldi. İzmir Bornova Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında konuk ekip Caner Hüseyin Bağ ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 83. dakikada Giresunsporlu oyuncu Sergen Piçinciol'un kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonucun ardından Altay ve Giresunspor puanlarını 17'ye yükseltti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 46 Kappel), Yılmaz Özeren (Dk. 67 Yekta Kurtuluş), Harun Alpsoy, Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Eren Erdoğan), Erhan Çelenk (Dk. 67 Gnanduillet), Paixao

Giresunspor: Tolgahan Acar (Dk. 46 Onurcan Piri), Kerem Kalafat, Diarra, Sadi Karaduman, Hayrullah Bilazer, Tavares (Dk. 73 Sergen Piçinciol), Erol Can Akdağ, Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Dk. 62 Muhammed Himmet Ertürk), Eren Tozlu

Goller: Dk. 31 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor), Dk. 82 Sergen Piçinciol (kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 8 Erol Can Akdağ, Dk. 70 Hayrullah Bilazer, Dk. 81 Sergen Piçinciol, Dk. 87 Eren Tozlu (Giresunspor), Dk. 18 Erhan Çelenk, Lokman Gör (ilk yarı bitiminde yedek kulübesinde) Dk. 43 Tolga Ünlü, Dk. 50 Kappel, Dk. 58 Berkay Sülüngöz, Dk. 62 Harun Alpsoy (Altay)