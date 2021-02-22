Giresunspor, Ankara'yı tek golle geçti

Haber: Aysun Beykoz

Lider Giresunspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında düşme potasındaki Ankaraspor'u ağırladı. Karadeniz temsilcisi, 17. dakikada Caner Bağ'ın golü ile mücadeleden 1-0 galip geldi.

Karadeniz temsilcisi bu maç ile galibiyet serisini 11'e çıkararak puanını 50 yaptı.

Giresunspor ile Ankaraspor arasında Çotanak Stadyumu'nda oynanan 16.00'da başlayan mücadelede, hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

Ankaraspor karşısında hata yapmayan Karadeniz temsilcisi, üst üste 11. galibiyetini alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Konuk Ankaraspor 13 puanda kalarak adeta ligin dibine demir atmış durumda.

Ligde oynadığı son 12 maçta yalnızca bir kez galip gelebilen başkent temsilcisi, lider Giresunspor karşısında da puan alamadı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 73 Uzodimma), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 59 Erol Can Akdağ), Caner Hüseyin Bağ, Balde

Ankaraspor: Tomas, Ali Ülgen (Dk. 83 Aydın Karabulut), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Mahmut Akan (Dk. 46 Engin Bekdemir), Doğukan Efe (Dk. 68 Barış Zeren), Halil İbrahim Esen (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Tevfik Altındağ, Olatunbosun, Pedersen (Dk. 56 Umar Basit)

Gol: Dk. 17 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Akan, Dk. 77 Umar Basit (Ankaraspor), Dk. 41 Serginho, Dk. 45+1 Sergen Piçinciol, Dk. 56 Nalepa (Giresunspor)