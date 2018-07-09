HABER:S.Özge Yücel

Özkul, yaptığı açıklamada, takımın yeni sezon öncesi ilk etap çalışmalarını Ankara Kızılcahamam’da sürdürdüğünü belirtti. Kızılcahamam kampının 6 Temmuz Cuma günü sona ereceğini ve 9 Temmuz Pazartesi günü (Bugün) Bolu’da ikinci etap kampına başlayacaklarını ifade eden Özkul, “İyi bir hazırlık dönemi geçirmek ve lige tam anlamıyla hazır girmek istiyoruz. Teknik heyetten aldığımız bilgiler Kızılcahamam kampında her şeyin iyi gittiği yönünde. Oyuncularımızın performansından teknik heyet son derece memnun.” dedi. Özkul, ilk olarak forvet transferini bitirmek istediklerini aktararak, şöyle konuştu: “Yabancılarda önceliğimiz forvet oyuncusu. Hücum hattına iyi bir forvet oyuncusu almak istiyoruz. Belirlediğimiz bazı isimler var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yine orta sahaya bir yabancı oyuncu düşünüyoruz. Bunların yanı sıra iki yerli futbolcuyu da kadromuza katacağız ve transferi sonlandıracağız.” İbrahim Özkul, sezon öncesi hazırlık dönemlerinde teknik heyetin talebi olması durumunda ihtiyaç duyulan bölgelere yeni transferin yapılabileceğini sözlerine ekledi.