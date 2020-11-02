Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü



Haber: Aysun Beykoz

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ümraniyespor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti. Ümraniyespor karşısında 3 puana odaklandıklarını aktaran Şengül, "Maça durgun başladık. Oynadığımız her maçta gol yedik. Bugün de yedik. Bunu düzeltmemiz lazım." diye konuştu. Şengül, bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Bu mağlubiyet bizim için önemli kayıp. Geçen hafta maç oynamamanın verdiği rehavet bizim ritmimizi düşürdü. Onun sıkıntısını yaşadık. Ama bunları düzelteceğiz. İyi takımız, bu inşallah son mağlubiyetimiz olur." ifadelerini kullandı.