Giresunspor'da tek hedef Süper Lig

Haber: Volkan Yılmaz

Keleş, kulübün medyasına yaptığı açıklamada, geride kalan 9 haftada 14 puan toplayarak ligdeki hedeflerine ulaşmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Bu sene yeni ve iyi bir takım kurduklarını dile getiren Keleş, bu kadronun kendilerini hedefe ulaştıracağından emin olduklarını aktardı. Keleş, ligde verilen mücadelede yoğun mesai harcayarak ilk yarıyı iyi bir puanla kapatmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bir üst lige çıkmak mücadele ediyoruz. Her maç çok önemli, önümüzdeki süreci maç, maç değerlendiriyoruz, gerekli tüm analizlerimizi yaparak maç performanslarımızı değerlendiriyoruz. İlk yarıda ki performansımız neticesinde iyi bir puan toplarsak sonuca da ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Zorlu bir döneme gireceklerinin altını çizen Keleş, "Önümüzde 21 güne sığdırılmış toplam 7 maçımız var. Evet içinde bulunduğumuz zorlu dönemden dolayı her kesimde olduğu gibi futbol kesiminde de bazı sıkıntılar olabiliyor ancak bu kadar kısa bir zaman içerisinde bu denli yoğun bir programı neden yaptılar anlayamıyoruz." ifadelerini kullandı. Keleş, maçların yeni stadyumda oynanması ve taraftarla buluştuklarında daha da güçlü olacaklarını vurgulayarak, "Bu sezon 50 yılı aşkın bir Süper Lig hasretini sonlandırabilecek inanca sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizlere inansınlar güvensinler ve hep desteklesinler." değerlendirmesinde bulundu. Ligin 10. haftasında sahalarında Yılport Samsunspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş, şunları kaydetti: "Bizim için her maç olduğu gibi Samsunspor maçı da çok önemli. Rakibimizin, Süper Lig yolunda ciddi bir takım olduğunu biliyoruz. Biz bu maça 6 puanlık bir maç olarak bakıyoruz. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılıp, bu galibiyeti de taraftarlarımıza ve bizi sevenlere armağan etmek istiyoruz."