Giresunspor'da temlik sıkıntısı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Karaahmet, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, "Kulübün önünü açmak, Giresun'un en ünlü markasının önünü açmak istiyoruz. Görüşmeler yapılıyor, konuşuldu ama henüz bir sonuç alınamadı. Göreve geleli üç ay oldu, 'Kulübün önündeki en büyük sorun temlik. Temliği kaldırın' dedik, henüz bir gelişme olmadı." diye konuştu. Hakan Karaahmet, sorunun karşılıklı konuşarak çözülmesi gerektiğini ifade ederek, bunun gerçekleşmemesi durumunda Giresunspor'un konuyu mahkemede çözmek zorunda kalacağını vurguladı. Bugünkü birçok zorluğa rağmen Giresunspor'un iyi durumda olmasının bir fırsat olduğuna işaret eden Karaahmet, "Biz bu fırsatı doğru kullanmak için mücadele ediyoruz. Giresunspor bu ligde güçlü takımlardan biri, böyle bir takım yakalamışken bu fırsatın kullanılması lazım. O yüzden kulübün önündeki engel olabilecek her şeyi ortadan kaldırarak, çözerek gitmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu. Hakan Karaahmet, bu yıl itibarıyla kulübün hiçbir gelirinin olmadığını dile getirerek, "Federasyon, İddaa tüm gelirler kullanılmış. O yüzden kalıcı gelirleri artırarak Giresunspor'ı ayakları üzerinde durur halinde getirmeliyiz." şeklinde konuştu. Bilet kampanyası için taraftarlara da teşekkür eden Karaahmet, taraftarın desteğini hissettiklerini, Giresunspor'un gerçek sahiplerinin taraftarlar olduğunu, bunun için mutlu olduklarını söyledi.