Giresunspor'dan lidere çelme



Haber: Aysun Beykoz

Ligin 13. haftasında Keçiörengücü - Giresunspor karşı karşıya geldi. Konuk Giresunspor 90+1'de Eren Tozlu'nun attığı golle lider Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve puanını 23'e çıkardı. Keçiörengücü ise 24 puanda kaldı. Başkent ekibinde 49. dakikada Metin Uçar kırmızı kart gördü.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 82 Ilir Mustafa), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 52 Muhammet Birkan Tetik), Cem Ekinci (Dk. 75 Dialiba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Dodoo), Manaj (Dk. 75 Kone)

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 78 Traore), Serginho (Dk. 86 Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 69 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu

Gol: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Metin Uçar Ankara Keçiörengücü),

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 88 Milinkovic (Giresunspor)