Haber: Ceylan Beykoz

Karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 5. dakikada Uche Kalu ile 33. dakikada penaltıdan Muhammet Reis attı. Giresunspor’un golünü ise 36. dakikada Dilaver Güçlü kaydetti. Giresunspor, play-off'ta mücadele edecek.

Giresunspor bu sonucun ardından 53 puana ulaşırken, Büyükşehir Gaziantep 37 puanla ligi tamamladı.

Stat: Kalyon Arena

Hakemler: Suat Arslanboğa, Asım Yusuf Öz, Erkan Akbulut

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Murat Ceylan (Dk. 90 Rıza Efendioğlu), Uğur Akdemir, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Kalu (Dk. 89 Cumali Bişi), Erdal Güneş (Dk. 61 Muhammet Himmet Ertürk), Ramazan Civelek, Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim

Giresunspor: Anıl Atağ, Cihan Can (Dk. 77 Abwo), Çağrı Bülbül, Tomic, Isaac, Lopes (Dk. 66 Recep Aydın), Çağlar Birinci, Rızvan Şahin, Onur Demir, Tarasovs, Dilaver Güçlü

Goller: Dk. 5 Kalu, Dk.33 Muhammet Reis (penaltıdan) (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 36 Dilaver Güçlü (Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 90 Necati Yılmaz (Büyükşehir Gaziantepspor)