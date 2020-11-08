Giresunspor deplasmanda kazandı



Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. TFF 1. lig heyecanı, TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Ligin 9. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 16. dakikada Balde'nin golüyle 1-0 kazanan Giresunspor üç puanın sahibi oldu. Bandırmaspor bu sonuçla galibiyet özlemini 6 maça çıkarmış oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Dk. 46 Gökay Güney), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk.76 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayos Serna (Dk.63 Erkan Taşkıran), Del Valle (Dk.76 Berat Satılmış), Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 55 Traure)

Giresunspor: Tolgahan Acar, Dıarra,Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 65 Erol Can Akdağ), Nalepa (Dk.85 Kerem Kalafat), İbrahima Balde, Sadri Karaduman, Da Luz Junior (Dk. 80 Uzodimma), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ

Gol: Dk. 15 İbrahima Balde (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk.23 Mehmet Taş, Dk. 69 Nalepa (Giresunspor), Dk.28 Landel, Dk. 45+ Gökhan Değirmenci, Dk.55 Onur Akbay, Dk. 61 Gökay Güney, Dk 64 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Traure (RH Bandırmaspor)