Giresunspor evinde kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor ile karşılaştı. TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadele 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkici yarıda mücadelede gol sessizliği bozuldu. Giresunspor kaptanı Eron Tozlu 66. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kaptan Eren iç sahada bu sezon ilk golünü attı. 68. dakikada Eren Tozlu'nun pası ile Junior, takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmadan Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı. Geçen hafta Altınordu'ya evinde 3 puan bırakan Eskişehir, ligde galibiyete hasret... 1 puanı bulunan Eskişehirspor, Giresun'dan puan ya da puanlar alamadı. Karadeniz temsilcisi Giresunspor ise maç sonunda galibiyet sayısını 5'e çıkararak puanını 20'ye çıkardı.

11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Kerem, Diarra, Sadi, Hayrullah, Mehmet, Junior, Erol, Uzodimma, Caner Hüseyin, Eren

Eskişehirspor: Ekrem, Bilal, Furkan, Mevlüt, Bedirhan, Furgan, Tolga, Mehmet, Talha, Onur, Alimi