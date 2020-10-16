Giresunspor gözünü 3’e dikti

Haber: Ceylan Beykoz

İsmail Kurt, yaptığı açıklamada; “Ankaraspor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede. Oyuncularımız idmanlarda son derece hırslı, istekli ve arzulular. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız zorlu 90 dakikanın artık Giresun’daki son provalarını yapıyoruz. Başkent deplasmanına 3 puan için gideceğiz. Bursaspor ve Boluspor galibiyetlerimize bu hafta bir yenisini daha ekleyip, 3’te 3 yapmak hedefindeyiz” şeklinde konuştu.