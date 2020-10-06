Giresunspor ligde çıkışını sürdürdü

Haber: Aysun Beykoz

Keleş, yaptığı açıklamada, ligin üçüncü haftasında Bursaspor'un ardından geçen hafta cumartesi günü sahalarında konuk ettikleri Beypiliç Boluspor'u da mağlup ettiklerini anımsattı. Son 3 haftada 7 puan topladıklarına işaret eden Keleş, "Ligde önemli bir çıkış yakaladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek haftalarda bu istikrarımızı sürdürerek hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam." dedi. Keleş, yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini de hızla atlattıklarını belirterek, oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Milli maç arasının oyuncuların uyum sürecini daha çabuk atlatmaları açısından yararlı olacağını ifade eden Keleş, "Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Beşinci haftada oynayacağımız Ankaraspor karşılaşmasına tam anlamıyla hazır olmak ve zorlu deplasmanı da kayıpsız geçmek istiyoruz." diye konuştu. Keleş, 10 Ekim Cumartesi günü Rize'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacaklarını sözlerine ekledi.