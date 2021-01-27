Giresunspor son nefeste kazandı

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig'de lider Giresunspor, Çotanak Stadyumu'nun açılış maçında Aydeniz Et Balıkesirspor'u sahasında ağırladı. Mücadelede başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip, 87. dakikada golcüsü Ibrahima Balde ile üstünlüğü eline almayı başardı. Ev sahibi ekipte Diarra, 90+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç oldu.

Büyük heyecana sahne olan duraklama anlarında başka gol olmazken, mücadele 1-0'lık Giresunspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle, 18. maçında 38 puana ulaşarak liderliğini sürdüren Giresunspor, yeni stadyumuna da galibiyetle başlangıç yapmış oldu. Konuk Aydeniz Et Balıkesirspor ise, kazanamama serisini 9 maça çıkararak 16 puanla küme düşme hattında kaldı.