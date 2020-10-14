Giresunspor’da 3’te 3 hesapları

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’de büyük heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Ligde oynadığı son iki maçı kazanarak hem ilk iki haftada kaybettiği puanları bir nebze olsun telafi eden hem de moral depolayan Giresunspor, 5. Hafta mücadelesinde Pazar günü saat 13.30’da, deplasmanda Ankaraspor’a konuk olacak. Çotanaklar, bu zorlu müsabakanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan Yeşil Beyazlılarda, bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Giresunspor, Bursaspor ve Beypiliç Boluspor maçlarında elde ettiği üst üste iki galibiyete Ankaraspor deplasmanında bir yenisini daha ekleyerek, 3’te 3 yapmak ve lige ağırlığını iyice koymak amacında.