HABER:Gönül Olutürk

Sahasında oynadığı karşılaşmada Adanaspor'a 1-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik adam Metin Diyadin görevinden ayrıldı. Geçen sezon başında takımın başına geçen ve ligin ikinci yarısındaki dört haftalık ayrılığın ardından yeniden Çotanaklar'da görev yapmaya başlayan teknik adam Diyadin, Adanaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında görevi bırakacağının sinyallerini vermişti. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine 'Oynamayan oyuncuyu haftaya sen oynatırsın" diyerek ayrılığın sinyallerini veren Metin Hoca yönetimle görüştü ve ayrılık kararı alındı.

İşte adaylar; Yönetim kurulu bu konuda çalışmalarına başladı ve kısa bir süre içerisinde yeni teknik adamı belirlemek istiyor. Şuan itibariyle boşta olan teknik adamların bazıları şunlar: İrfan Buz, Mehmet Altıparmak, İbrahim Üzülmez, Yücel İldiz, Mehmet Birinci, Sergen Yalçın, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Kalpar.