Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Bahattin Kurt, Altay karşısında alınan galibiyetle kötü gidişata "dur" demenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam deplasmanda konuk oldukları rakiplerini 1-0 mağlup ettiklerini anımsattı. Altay galibiyeti ile kötü gidişata son verdiklerini belirten Kurt, şöyle konuştu: "İzmir deplasmanı alınan kötü sonuçlara son verme adına çok önemliydi. Kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyorduk. 90 dakika boyunca da rakibimiz karşısında etkili futbol ortaya koyduk ve kazanmasını bildik. Alınan üç puan bizim için çok çok önemli. Üç maç sonra Altay önünde galip gelerek kötü gidişata 'dur' demenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Ligin 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü kendi saha ve seyircileri önünde Adanaspor'u konuk edeceklerini ifade eden Kurt, hedeflerinin rakiplerini mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.