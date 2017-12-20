Haber: Gönül Olutürk

41 yıllık Süper Lig özlemini bitirmek için çalışan Akın Çorap Giresunspor yönetim, ara transfer döneminde adından söz ettirmek istiyor. Transferde önceliğini santrafordan yana kullanacak olan Karadeniz temsilcisi, ilk olarak eski golcüsü olan ve Gençlerbirliği’nde çok fazla forma şansı bulamayan Vedat Muriqi için Ankara temsilcisi ile görüşemeye hazırlanıyor. Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Akın Çorap Giresunspor’un forvet hattına ise geçen sezon Adana Demirspor formasını giyen şu an Güney Kıbrıs’ı Apoel Nikosia takımında forma giyen Mickael Pote’yi transfer gündemine aldığı öğrenildi. Pote için şartların oluşması durumunda çotanakların imkanları sonuna kadar zorlamaya hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. Akın Çorap Giresunspor ise son olarak ara transferde Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor’un tecrübeli santraforu Ergin Keleş ile ilgilendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlıların, Ergin ile bir ön görüşme yaptığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.