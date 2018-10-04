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04 Ekim 2018 Perşembe
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    • Giresunspor’da Yeni Hoca Arayışları!

    Boluspor’un hafta sonundaki rakibi Giresunspor, Metin Diyadin ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

    04 Ekim 2018 Perşembe 14:04
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    Giresunspor’da Yeni Hoca Arayışları!

    Haber: Gökhan AKSOY

    Giresunspor, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını altyapı hocaları, Hakan Kurt ve Ercan Gezgin idaresinde sürdürürken, kaleci antrenörlüğünü ise İsmail Güney yapıyor.

    Teknik direktör Metin Diyadin’le yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik adamın kulübün gündemine geldiği belirtilirken, yeşil beyazlı ekibin yeni çalıştırıcısının kısa süre içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi.

    Bu sezona iddialı bir kadro ile giren ve takımın neredeyse %70’ini değiştirerek lige başlayan Karadeniz temsilcisi, hedefleri doğrultusunda en iyi teknik kadroyu takımın başına getirmeyi planlıyor.

    Spor Toto 1. Lig'de ise şu an itibarıyla takım çalıştırmayan teknik direktörler ise Yücel İldiz, Mehmet Altıparmak, Sergen Yalçın, İrfan Buz, Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, Mehmet Birinci ve Hüseyin Kalpar…

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Hafta, Sonundaki, Rakibi, Giresunspor

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