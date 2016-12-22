Haber : Erdal Tanrıverdi

Özellikle deplasman tribünü biletlerine yoğun talep olan karşılaşma öncesi Bolu Atatürk Stadyumu gişelerinde yoğun kuyruklar oluştu. Karşılaşmanın bilet satış fiyatları şekilde:

PASSOLİG Kartı olmayan taraftarlar için, PASSOLİG Kart almadan Atatürk Stadyumu'nda bulunan gişeden kağıt bilet satışı yapılıyor. Biletlere ilk günden itibaren yoğun ilgi var.Bolu Atatürk Stadyumu PASSOLİG Gişesi ve passo.com.tr’de satışa sunulan maç bilet fiyatları şöyle:

NUMARALI TRİBÜN: 100 TL

KAPALI TRİBÜN: 50 TL

MARATON TRİBÜN: 30 TL

KALE ARKASI: 30 TL

Boluspor Kale Arkası Tribün Kombine sahibi taraftarlar, bu maçlık PASSOLİG Kartları ile beraber Maraton Tribüne Giriş yapabiliyor.