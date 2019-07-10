Gitti Gönderildi Derken İmza Attı

Haber: C.Kutay Aykan

İmza töreninde konuşan başkanz Necip Çarıkcı "Geçen sezon takımımızda oynayan ve hem taraftarımızın hem de Bolu'nun sevdiği futbolcumuz Ümit Kurt ile tekrar masaya oturduk. 3 yıllık bir yeni döneme seçildik. Yeni hocamız ile yeni sezon, yeni heyecana başladık. Boluspor'a tekrar aynı heyecanı yaşatmak için bugün ilk transferimiz Ümit Kurt ile iki yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Yakında yeni futbolcu kardeşlerimiz aramıza katılacak. İnşallah geçen sene yakaladığımız seriyi hep beraber bu senede yakalarız. Bu transfer hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Ümit Kurt ise "Tekrar Boluspor'da kaldığım, buranın bir parçası olduğum için mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve hocamıza teşekkür ediyorum. 2 yıllık süre içerisinde hem Kulübüme, hem Yönetim Kurulumuza gerektiği şekilde yardımcı olacağım. Yeni yönetimin ilk yılında inşallah Süper Lige çıkarız. Geçen seneden ders almamız gerekiyor. Taraftarlarımızın ilk önce kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Bunun neticesinde bizde gerekli performansı sahada göstereceğiz. Tabii ki bizim önce onlara ihtiyacımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.