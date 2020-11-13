Gnanduillet sıkı çalışıyor

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de milli ara nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Altay'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında İngiliz ekibi Blackpool'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncusu Armand Gnanduillet'in performansı sevinç yarattı.

LİGDE İKİ KEZ FİLELERİ SARSTI

Ligde 7 mücadelede oyuna sonradan giren iki gol atma başarısını gösteren Fransız golcü, ilk 11'de forma kapmak için büyük çaba sarf ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun en büyük handikapı ise son iki sezonda TFF 1. Lig'de gol kralı olmuş Paixao aynı mevkide yer alması. Güçlü bir forvet hattına sahip olan siyah-beyazlılarda teknik heyetin ilerleyen haftalarda Paixao ve Gnanduillet'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Geçen sezon İngiltere'de Blakcpool formasıyla League One'da yılın altın ilk 11'inde yer almıştı. Öte yandan siyah-beyazlılarda özel izinli olan Hollandalı Kappel takıma katılırken, yeni doğan oğlunu görmek için Portekiz'e giden forvet Paixao da bugün Antalya kampına katılacak.