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18 Şubat 2018 Pazar
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    • Goallball Milli Takımı Bolu’da

    Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Erkek Goalball A Milli Takımı Hazırlık Kampı, 09 - 18 Şubat 2018 tarihleri arasında Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptı.

    18 Şubat 2018 Pazar 13:22
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    Goallball Milli Takımı Bolu’da

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Erkek Goalball A Milli Takımı Hazırlık Kampı, 09 - 18 Şubat 2018 tarihleri arasında kamp yaptı. 17 sporcunun katıldığı Goalball A Milli Takım Dünya Şampiyonasına hazırlık ve seçme kampındaki sporcuları Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve şube müdürleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcular ile branşları ve tesis üzerine hasbihal ettiler. Herhangi bir istekleri ve arzuları olup olmadığı sorulan sporcularımız ziyaretten ve tesisimizden memnun olduklarını ve bundan sonraki kamplarını da merkezimizde yapmak istediklerini bildirdiler.

     Ziyaret sonunda İl Müdürü sporculara Dünya Şampiyonasında Milli Takımımıza başarılar diledi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Görme, Engelliler, Spor, Federasyonunun

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