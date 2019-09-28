Göbek Atarak Sezonu Açtılar

Haber: Esra Perçin

Bolu Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen sezon açılışına Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Sekreteri Bölge Sorumlusu Bursa Şube Başkanı Özgür Uçak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim İzci, Bolu Gençlik Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcimiz Cemalettin Metin, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öztürk, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Salih Aktaş, Boluspor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü Yılmaz Özen, Boluspor Kulübü Antrenörleri, Amatör Takım Kulüp Başkanları ve Antrenörleri, Saha Komiserleri, Hakemler ve Gözlemciler katıldı. Törende yaşları sebebiyle gözlemciliğe veda eden Hasan Bınar, Ali Necip Evren ve İsmail Karaca’ya, İl Hakem Kurulunda görev alan Hayrettin Karaman ve Sadık Öztürk’e teşekkür plaketleri takdim edildi. Bölgesel kadrolara terfi eden Eren Celal Kuzaytepe, Yağmur Vural ve Özkan Elikkaya’ya plaketleri verilirken aday hakemlikten il hakemliğine yükselen hakemlere kokart ve başarı belgeleri takdim edildi. Törenin sonunda ise sezon açılış pastası protokolü, hakemler ve gözlemciler ile birlikte kesildi. pasta kesiminin ardından hakem ve gözlemciler doyasıya eğlendi.