Gökhan Altay’a Dönüyor

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig’de teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın göreve gelmesiyle birlikte düşme korkusunu üzerinden atıp Play-Off yarışına ortak olan Altay’da kurmaylar gelecek sezon çalışmaları için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar transferde önceliği kaleci konusuna verdi. İzmir ekibi devre arasında da Boluspor’dan talip olduğu tecrübeli eldiven Gökhan Değirmenci’yi renklerine katmak için düğmeye bastı. 31 Mayıs günü son iki sezondur formasını giydiği Boluspor ile sözleşmesi bitecek olan başarılı kalecinin alt yapısında futbola başladığı Altay’a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar’ın Bolu’dan öğrencisi olan 30 yaşındaki kalecinin alınmasını ısrarla istediği öğrenildi. Futbola 2000 yılında Altay’da başlayan Gökhan Değirmenci 2006 yılında profesyonel olarak A Takıma çıktı. Başarılı kaleci üç sezon boyunca Altay forması giydikten sonra Süper Lig ekibi Kayserispor’a transfer oldu.

FİNALDE OYNADI

Tecrübeli file bekçisi kariyerinde Altay, Kayserispor, Erciyesspor, Göztepe, Gaziantep ve Boluspor kulüplerinde görev yaptı. Süper Lig’de 80, 1. Lig’de ise 113 mücadelede forma giydi. Tecrübeli eldiven 2009 yılında genç yaşına rağmen Altay’ın Kasımpaşa ile oynadığı Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında ilk 11’de göre yapmıştı.

BONSERVİS SORUNU YOK

Boluspor ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Değirmenici’nin bonservis sorunu bulunmuyor. Altay alt yapısından yetişen 30 yaşındaki kalecinin, futbola başladığı kulübe gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin bu sezon kalesini koruyan genç kaleciler Emre Koyuncu ve Aydın Bağ’yı da kadroda tutacağı öğrenildi.