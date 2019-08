Gökhan Bartık Teknik Direktör Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan çiçeği burnunda teknik direktör Gökhan Bartık konuyla ilgili açıklamasında, “10 yaşımda futbola başladığım 13 sene formasını gururla terlettiğim kaptanlığı yaptığım ve futbol hayatımı sonlandırdığım kulübüm GeredeSpor'da 2019-2020 sezonunda Teknik Direktörlük görevine getirilmiş bulunmaktayım. Bu görevi layık gören İsmail Çetin başkanıma ,Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'a desteklerini esirgemeyen Bahri Duman İsmail Yeler , Kenan Altundağ abilerime ve her zaman her konuda benim yanımda olan desteğini her an hissettiğim Sinan Akman abime başkanıma sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.