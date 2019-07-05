Gökhan Değirmenci Akhisarspor’da

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 1. Lig’e düşen Akhisarspor gelecek sezonun planlamasını yapmaya devam ediyor. Fanatik’in haberine göre, Geçtiğimiz sezon Boluspor’un kalesini koruyan Gökhan Değirmenci, 1. Lig’in iddialı takımlarından Akhisarspor’a transfer oldu. Boluspor başkanı Necip Çarıkcı yaptığı açıklamada Gökhan’ın özel sebepleri nedeniyle ayrılmak istediğini, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini belirtti. Boluspor ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Gökhan’ın Akhisarspor ile anlaştığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 12:56