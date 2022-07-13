Gökhan Karadeniz “İddialıyız”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Gökhan Karadeniz bir internet sitesine kamp dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''İddialıyız''

Deneyimli futbolcu, bu sezona ayrı bir motive olduklarını dile getirirken ''bu sezon çok iddialıyız'' ifadesini kullandı.. Takım ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Gökhan Karadeniz, bunun maçlara da yansıyacağını dile getirdi.

''Kenetlendik''

Boluspor camiası olarak kenetlendiklerini ifade eden Karadeniz, ''takımdan öte aile olduk'' şeklinde konuştu. Tecrübeli futbolcu, ''Taraftarlar olsun futbolcular olsun keza yönetim olsun, birbirimizle olan bağ çok kuvvetli, bu da bize eksta bir güç veriyor'' ifadesini kullandı.

''Büyük bir gurur''

Takım kaptanlığı için mutlu ve ayrı bir gururlu odluğunu ifade eden golcü oyuncu, ''Boluspor'u en iyi yerlere getireceğiz'' açıklamasını yaptı.

''Gollerime devam edeceğim''

Sezona güçlü bir şekilde çalıştığını aktaran deneyimli futbolcu, ''Tecrübem ile takıma katkı sağlayacağım'' ifadesini kullandı. Kendisini her zaman güçlü tuttuğunu söyleyen Gökhan Karadeniz, gollerine devam edeceğini vurguladı.

''Güzel günler göreceğiz''

Boluspor taraftarlarına da değinen kaptan, ''onların desteğini her zaman hissediyoruz, bize inanmaya ve güvenmeye devam etsinler. Birlikte çok güzel günler göreceğiz'' şeklinde konuştu.

''Emin adımlar ile ilerleyeceğiz''

Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Gökhan Karadeniz, bu doğrultuda hedeflerine doğru emin adımlara ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.

Gökhan Karadeniz kimdir?

2 Mayıs 1990 yılında Bursa'da dünyaya gelen Gökhan Karadeniz, futbola 2001 yılında Karacabeyspor'da başladı. 2016-17 sezonun ikinci devresinde Göztepe'nin Bandırmaspor'a kiralık gönderdiği Gökhan Karadeniz, sezon sonu İzmir ekibine geri dönmüştü. Gökhan Karadeniz, 2017-18 sezonun yaz transfer döneminde Göztepe takımından Erzurumspor kulübüne transfer oldu. Golcü futbolcu Gökhan Karadeniz Erzurum'da bir sezon geçirdikten sonra 2018-19 sezonu yaz döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu. Hatayspor'da 1 buçuk yıl kadar forma giyen Gökhan Karadeniz, 2020-21 sezonun devre arasında Karadeniz ekibi Samsunspor’un kadrosuna dâhil oldu. O sezonun Kasım ayında Samsunspor, Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırma kararı verdi. Golcü isim Gökhan Karadeniz, 12 Ocak 2022 tarihinde Boluspor'a imza attı. Halen Kırmızı Beyazlı ekibin başarısı için ter döküyor.

Kariyerinde 314 maçta forma giyen Gökhan Karadeniz, 89 gol sevinci yaşarken, arkadaşlarına 50 gol pası verdi. Gökhan Karadeniz, forvet mevkisinin yanı sırasında merkez orta saha, sağ kanat, sol kanat bölgesinde oynayabilmektedir. Tecrübeli futbolcunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 350 bin Euro civarında gözüküyor.