Gökhan Resmen Akhisar’da

Haber: C.Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig'e düştükten sonra Süper Lig'e dönmek için transferde iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Akhisarspor, Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yle anlaştı. Bolu'dan bonservisini kendisi alacak 30 yaşındaki eldiven, resmi sözleşmeye imza atacak. Gökhan, Altay'ın da gündemine gelmişti. Futbola Altay'da başlayan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe ve Gaziantepspor formalarını da giydi. Geçen sezonki kalecilerinden Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa'ya transfer olduğu Akhisarspor'da, sözleşmesi sürüp takımla antrenmanlara çıkan 34 yaşındaki Sırp file bekçisi Milan Lukac'ın ise kulüpteki geleceği belirsiz.